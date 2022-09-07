Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%. Об этом рассказал заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Роман Куприн в ходе международного форума по развитию промышленного строительства и проектирования ICID — 2022 в Екатеринбурге.



Как отметил Роман Куприн, российские производители готовы нарастить производства отдельных стройматериалов (теплоизоляции, нерудных материалов, керамической плитки, сантехники) в два раза, для это будут введены дополнительные мощности, сообщает пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей».



Отметим, что в форуме ICID — 2022 в Екатеринбурге приняли участие свыше 700 строительных и проектных компаний из разных регионов РФ. Мероприятие организовали СРО «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций».



«Стратегия развития строительной отрасли явно смещена в сторону жилищного строительства. Мы стараемся заботиться о строителях, о проектировщиках в сфере промышленности. В итоговой резолюции для Минстроя РФ мы просим предусмотреть участие в Стратегии представителей промышленного комплекса. В этой же резолюции отмечены порядка 50 предложений участников форума, в том числе крупных промпредприятий, по ускорению и снижению стоимости стройки промобъектов, для реализации в рамках дорожной карты правительства РФ», — отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.