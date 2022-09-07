УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:41

Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%. Об этом рассказал заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Роман Куприн в ходе международного форума по развитию промышленного строительства и проектирования ICID — 2022 в Екатеринбурге.

Как отметил Роман Куприн, российские производители готовы нарастить производства отдельных стройматериалов (теплоизоляции, нерудных материалов, керамической плитки, сантехники) в два раза, для это будут введены дополнительные мощности, сообщает пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей».

Отметим, что в форуме ICID — 2022 в Екатеринбурге приняли участие свыше 700 строительных и проектных компаний из разных регионов РФ. Мероприятие организовали СРО «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций».

«Стратегия развития строительной отрасли явно смещена в сторону жилищного строительства. Мы стараемся заботиться о строителях, о проектировщиках в сфере промышленности. В итоговой резолюции для Минстроя РФ мы просим предусмотреть участие в Стратегии представителей промышленного комплекса. В этой же резолюции отмечены порядка 50 предложений участников форума, в том числе крупных промпредприятий, по ускорению и снижению стоимости стройки промобъектов, для реализации в рамках дорожной карты правительства РФ», — отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.09.2022 В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум по промышленному строительству

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум, посвященный теме ускорения ...

22.12.2021 Денис Снетков об итогах работы строительных подрядчиков в 2021 году

СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» провели опрос среди своих 2 тыс. участников. ...

03.12.2021 Свердловские власти разрешили увеличивать стоимость строительных госконтрактов на 30%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Правительство Свердловской области приняло постановление о пересчете стоимости ...

09.09.2021 СРО «Уральское объединение строителей» создала саморегулируемую организацию для проектировщиков

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. Саморегулируемая организация (СРО) «Уральское объединение строителей» (УОС) создала ...

17.04.2020 Порядка 80% заказчиков строительных объектов на Урале задерживают оплату выполненных работ

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. СРО «Уральское объединение строителей» совместно с Национальным объединением строителей ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (651)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18