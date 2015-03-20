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Вчера, 12:05

Рекламные компании Екатеринбурга фиксируют снижение активности рекламодателей

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге наблюдается снижение активности рекламодателей на фоне последних геополитических событий. Об этом УрБК рассказали представители отрасли.

«Кто-то снимает рекламные бюджеты, кто-то сокращает, а у кого-то все хорошо. Есть такие моменты. В принципе все то же самое, что было и в начале марта, когда кто-то резко снимал бюджеты, а потом через какое-то время вернулся, или появились новые рекламодатели. Поэтому надеюсь, что в этот раз будет так же — кто-то уйдет, но мы найдем, кем заменить снявших бюджет рекламодателей», — сообщил генеральный директор рекламного агентства «Показ» Геннадий Показаньев.

При этом он отметил, что в основном сокращают свои рекламные бюджеты крупные организации. С ним согласна менеджер группы компаний «Карлсон» (специализируется на печатной рекламе) Анна Елисеева, которая подтвердила, что от крупных заказчиков стало меньше обращений. При этом она рассчитывает, что к концу года рынок восстановится.

«Все равно люди к Новому году готовятся. Все равно печатаются. Может, не в таких объемах, но печатаются», — считает менеджер.

Г. Показаньев говорит, что активность снизилась после последних геополитических событий, включая объявление о частичной мобилизации. А. Елисеева не рискнула давать однозначный ответ, поскольку «клиенты обычно не говорят, что повлияло на их решения».

«У меня вчера клиент позвонил и сказал: «Я возьму 10 дней тайм-аут. Посмотрю, что будет дальше», — в то же время отметила она.

Гендиректор «Показа» также сообщил, что после марта структура рекламы сильно изменилась.

«Ушли крупные рекламодатели, они заказывали определенный формат, и бюджеты там были большие: в телевизоре, на радио и других массовых каналах. А потом они стали сокращать бюджеты. Вдобавок закрыли некоторые соцсети, запретили рекламироваться там, плюс Google заморозил все рекламные бюджеты. Конкуренция в интернет-рекламе очень резко повысилась на «Яндекс.Директе» и в таргетированной рекламе во «ВКонтакте». Соответственно, рекламироваться стало менее выгодно. Бюджеты из интернета пошли в офлайн. Та же реклама по жилому фонду, в лифтах. Это альтернатива таргетированной георекламе», — объяснил Г. Показаньев.

Добавим, ранее стало известно, что почти четверть российских рекламодателей не планируют рекламные кампании на II полугодие 2022 и 2023 год. Причем авторы исследования говорят, что эти тенденции наблюдались еще в августе.

Также отметим, что летом Госдума рассматривала законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Документ встретил массу критики со стороны участников отрасли, представителей профильных ведомств и части парламентариев, поскольку нововведение влечет риски монополизации рынка и ухода части игроков с него.

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