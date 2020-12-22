Почти четверть российских рекламодателей не планируют рекламные кампании на остаток 2022 и 2023 год

УрБК, Москва, 27.09.2022. В России 22% рекламодателей из разных отраслей не планируют рекламные кампании на II полугодие 2022 и 2023 год. В 2021 году и I полугодии 2022 года с такими заявлениями выступали 17% опрошенных. Об этом говорится в проведенном в августе исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и рекламной группы NMi Group, сообщает «Коммерсантъ».



При этом авторы исследования отмечают, что после паузы в марте-апреле российские рекламодатели намерены были расширить кампании на фоне ухода с рынка иностранных организаций. Например, 40% респондентов планировали направить больше средств на рекламу во II полугодии 2022 и 2023 году. Причем 35% опрошенных собирались увеличить рекламный бюджет до 20%, а 25% — на 40-60%.



Помимо этого, изменилась структура планируемых затрат. В 2021 и начале 2022 года 67% опрошенных говорили, что тратят бюджеты на медиарекламу в сети, а на немедийную — 57%. В новом исследовании число рекламодателей, намеренных выделить средства на данные цели выросло до 73% и 60% соответственно. Вдобавок планы по затратам на наружную рекламу остались прежними — 45-46%, на рекламу на радио спрос вырос с 29% до 38%, а на эфирное время на телевидении он снизился с 38% до 35%.



Исполнительный директор РА SA Media Никита Прибыловский добавил, что в основном рекламные инвестиции сокращались иностранными компаниями. Российские предприниматели обычно останавливали размещения, если происходило снижение оборота, зависящего от импорта комплектующих или части продукции.



Также на сокращение объемов рекламы повлияло закрытие доступа к нескольким крупным площадкам в текущем году. Например, вложения рекламодателей в интернет-продвижение сократились на 34% в связи с блокировкой некоторых популярных соцсетей, а также прекращением рекламной монетизации Google и TikTok.