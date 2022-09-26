Минтруд выпустил разъяснения для работодателей в случае мобилизации сотрудников

УрБК, Москва, 27.09.2022. Минтруд РФ выпустил разъяснения о действиях работодателя в случае мобилизации сотрудника. Письмо о правах граждан и обязанностях работодателей было направлено в Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей, сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров РФ.
«Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Для приостановления трудового договора сотруднику нужно принести повестку из военкомата или предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван.
Граждане, работающие дистанционно или участвующие в электронном кадровом документообороте, должны направить скан повестки работодателю в порядке документооборота, установленном в организации», — говорится в сообщении.
Минтруд также разъяснил порядок приостановления трудового договора и отмены приказа об увольнении в случае, если работник уже уволен.
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