Заксобрание Свердловской области утвердило кандидатуры Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова на должности в новом правительстве региона

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили кандидатуру Алексея Шмыкова на должность первого заместителя губернатора и Андрея Злоказова — на пост министра социальной политики. Ранее с предложением об их назначении выступил глава региона Евгений Куйвашев.
В областном департаменте информационной политики напомнили, что в связи с переизбранием губернатора правительство ушло в отставку, и А. Шмыков с А. Злоказовым имели статус исполняющих обязанности.
Добавим, что А. Шмыков работает в правительстве региона с января 2021 года на должности замгубернатора, а до этого занимал пост главы Каменска-Уральского городского округа. В октябре 2021 года он был назначен первым заместителем губернатора. А. Злоказов является министром социальной политики Свердловской области с июня 2012 года.
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