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Вчера, 10:04

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 696 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 2696 работников разместила 51 организация (со среднесписочной численностью работающих 15 626 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в предыдущем месяце в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 707 человек.

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