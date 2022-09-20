В России заметно вырос разрыв между полной и формальной стоимостью кредита

УрБК, Москва, 27.09.2022. Разрыв между полной и формальной стоимостью кредита в РФ вырос до максимального уровня за последние два года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро.



По итогам августа средневзвешенная ставка по кредитам наличными составила 12,5%, а полная стоимость кредита (ПСК) наличными достигла 18,12%.



Как отмечают эксперты, разрыв вырос за счет значительного объема дополнительных страховок, которые банки включают в кредитные договоры. Так финансовые организации пытаются нивелировать потери первого полугодия и снизить свои риски в условиях экономической и геополитической неопределенности.



Ранее стало известно, что в Свердловской области в августе 2022 года выдали 35 тыс. 890 потребительских кредитов. Это на 7,1% больше уровня предыдущего месяца этого года (33 тыс. 519 ед.), говорилось в исследовании Национального бюро кредитных историй.



При этом средний размер выданных в августе 2022 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 287 тыс. 704 руб., что на 0,6% меньше показателя предыдущего месяца этого года (289 тыс. 542 руб.).