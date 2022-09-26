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26.09.2022

Свердловская нотариальная палата опубликовала перечень мер поддержки для мобилизованных граждан

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. На сайте свердловской нотариальной палаты появился перечень мер поддержки, осуществляемых нотариусами региона для мобилизованных граждан. Право на получение льготы должно быть подтверждено повесткой военного комиссариата о призыве на военную службу в связи с объявлением мобилизации по форме, утвержденной постановлением правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663.

«Лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года, освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100% при совершении следующих нотариальных действий: удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия; удостоверение завещаний, за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание наследственного фонда; удостоверение юридически значимых волеизъявлений (в том числе согласий законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, водительского удостоверения)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее правление Федеральной нотариальной палаты приняло решение о предоставлении льгот мобилизованным гражданам в случае их обращения за рядом социально значимых нотариальных действий.

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