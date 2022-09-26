Банк из Таджикистана приостановил обслуживание карт платежной системы «Мир»

УрБК, Москва, 26.09.2022. Одни из крупнейших банков Таджикистана — «Душанбе Сити Банк» — приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление финансовой организации.



Представители банка связывают приостановку обслуживания с «техническими неполадками».



«На данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах «Душанбе Сити», — говорится в сообщении.



Ранее о приостановке обслуживания карт «Мир» сообщили банки из Узбекистана, Казахстана, Турции и Вьетнама.



В Уральской ассоциации туризма (УАТ) подтвердили информацию о наличии проблем с обслуживанием банковских карт «Мир» за рубежом, в первую очередь в Турции. Для разъяснения ситуации был направлен официальный запрос с просьбой предоставить список банков и отелей, где еще принимают карты российской платежной системы, а где нет.