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Вчера, 15:02

В Уральской ассоциации туризма прокомментировали ситуацию с обслуживанием карт «Мир» за рубежом

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. В Уральской ассоциации туризма (УАТ) подтвердили информацию о наличии проблем с обслуживанием банковских карт «Мир» за рубежом, в первую очередь в Турции. Для разъяснения ситуации был направлен официальный запрос с просьбой предоставить список банков и отелей, где еще принимают карты российской платежной системы, а где нет. Об этом УрБК рассказал президент УАТ Михаил Мальцев.

«Я так понимаю, что там ситуация будет меняться в разные стороны, и, на мой взгляд, ее будет возможно уладить только на государственном уровне. Это должна быть воля высшего руководства Турции — обязать банковский сектор к приему российских карт «Мир». Но, по крайней мере, на своем уровне мы с коллегами можем обмениваться информацией и информировать через турагентства наших граждан, пребывающих на территории Турции, что мы делаем и будем делать», — сообщил он.

Также эксперт подчеркнул, что ситуация негативно сказывается как на российских туристах, вынужденных иметь дело с такими неудобствами, так и на Турции как стране, проявляющей лояльность и гостеприимство к гостям из России. В целом М. Мальцев считает проблему решаемой. Но на данный момент россиянам, которые собираются выехать за рубеж, следует взять с собой запас наличных денег, добавил он.

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