Федеральная нотариальная палата предоставит льготы мобилизованным с 21 сентября

Правление Федеральной нотариальной палаты приняло решение о предоставлении льгот мобилизованным гражданам в случае их обращения за рядом социально значимых нотариальных действий. Такие люди будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера, сообщается на официальном сайте ведомства.



Кроме того, нотариат создаст условия для того, чтобы мобилизованные граждане могли без очереди и в выходные дни совершить необходимые нотариальные действия.



«Действующая с сегодняшнего дня льгота распространяется на нотариальные действия, которые в первую очередь могут потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы. Это удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок и т. п., выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других. Воспользоваться льготой имеют право лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года», — говорится в сообщении Федеральной нотариальной палаты.



В качестве дополнительной меры поддержки мобилизованных граждан, нуждающихся в срочном оформлении тех или иных документов, Федеральная нотариальная палата также выступила с инициативой об организации в регионах «дежурных нотариальных контор». Предполагается, что такие конторы будут работать в том числе и в выходные дни. При этом граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата.



В нотариальной палате Свердловской области на вопрос, на какие конкретно услуги будет распространяться льгота, и когда она вступит в действие, ответили, что на данный момент никакой информацией не располагают.



«Когда будет более понятно и будет возможность опубликовать информацию с разъяснениями, это обязательно будет сделано. Пока никакого распоряжения не поступало. Информация будет доступна на сайте», — сообщили в Нотариальной палате Свердловской области.



В нотариальные конторы Екатеринбурга разъяснения от Федеральной нотариальной палаты также не поступали. Деньги с граждан за оказание услуг взимаются в обычном порядке. Так, в нотариальной конторе Ольги Филипповой ответили, что, например, оформление доверенности на право продажи собственности без участия одного из собственников стоит 2 тыс. 600 руб., льгот нет.



«Что касается информации от Федеральной нотариальной палаты — не было разъяснения», — ответила секретарь нотариуса Филипповой.



То же самое ответила представитель нотариуса Татьяны Сотиной.



«Льгот нет, нам от палаты ничего не приходило», — сказала секретарь.



При этом нотариусы в Екатеринбурге стали принимать граждан в порядке живой очереди. В конторах, где прием все еще ведется по записи, на ближайшие два дня мест нет. Поводом для ажиотажа, по словам секретаря нотариуса Виктории Пискуновой, стало получение повесток для граждан, попадающих под частичную мобилизацию.



«Все расписано, и на завтра уже только осталось время на вечер. Звоните в большие конторы, нотариусам Зацепиной, Сотиной», — ответила секретарь.



В нотариальной конторе Татьяны Сотиной ответили, что прием проходит в порядке живой очереди.



«Записи нет, на ближайшую неделю только в порядке живой очереди. Народу в очереди очень много. Можно несколько часов в очереди простоять, пока — не меньше двух», — ответил представитель нотариуса Сотиной.



УрБК будет следить за развитием событий.