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26.09.2022

В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% жилого фонда

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% жилого фонда. Тепло подается во всех 94 муниципальных образованиях, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, подключение к теплу происходит в соответствии с графиком. Так, на 100% включено теплоснабжение в 64 муниципальных образованиях, в 75 муниципалитетах на 100% отапливаются объекты социальной сферы, в 62 — здания жилищного фонда.

На сегодняшний день работают 1 тыс. 459 котельных из 1,5 тыс. Всего в регионе отапливается 82 млн кв. м. жилья, 5 тыс. 781 объект социальной сферы, в том числе 1 тыс. 049 школ, 1 тыс. 660 детских садов, 1 тыс. 027 медучреждений, 1 тыс. 082 учреждения культуры, 150 интернатов и 813 прочих учреждений социальной сферы.

«Графики подключения тепла размещены на сайте каждого муниципалитета. Там же указаны телефоны горячих линий, куда можно обращаться, если тепло все-таки не дали по расписанию. Полностью запитать теплом всю область планируется до 1 октября», — добавил министр.

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