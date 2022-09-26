Число вакансий на машиностроительных предприятиях Свердловской области за год выросло на 35%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области с начала 2022 года было открыто 4,4 тыс. вакансий на машиностроительных предприятиях, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.



В среднем соискателям в данной отрасли предлагается в вакансиях 70,7 тыс. руб. Наиболее востребованы строители, рабочий и производственный персонал. В первую очередь — слесари, токари, инженеры-технологи, сварщики и инженеры-конструкторы.



Согласно опросам работодателей из сферы «Машиностроение», 36% из них говорят о стабильности ситуации в своих компаниях, столько же поделились положительными ожиданиями, а 25% говорят, что в ближайшее время положение организации на рынке может ухудшиться.



Треть работодателей намерены расширить штат до конца года, 14% — сократить или прекратить наем новых сотрудников. Еще 36% пока не собираются менять свои планы по подбору персонала.



Также 39% опрошенных заявили о намерении повысить зарплаты, 43% не имеют таких планов, 11% допускают их снижение.