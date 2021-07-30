Суммарный долг жителей Екатеринбурга по административным штрафам составляет 32,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Суммарный долг жителей Екатеринбурга по административным штрафам составляет примерно 32,3 млн руб. Общее число должников — 59 тыс. 634 человека. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД в преддверии оперативно-профилактического мероприятия «Должник», которое пройдет с 26 по 30 сентября.
Полиция призывает горожан своевременно оплачивать штрафы, чтобы не оказаться привлеченными к дополнительной административной ответственности. В противном случае за это грозит наказание в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа (но минимум 1 тыс. руб.), административный арест на срок до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.
Если задолженность не будет погашена, то ее взыщут в принудительном порядке через службу судебных приставов. Наличие неоплаченных штрафов грозит запретом на выезд за территорию РФ.
«Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка. В целях оптимизации работы, оплаченную квитанцию предоставить в отдел полиции, на территории которого составлен административный протокол», — говорится в сообщении.
При потере квитанции или возникновении вопросов можно обратиться в отделение по исполнению административного законодательства отдела полиции или отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу.
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Екатеринбурге 50 тыс. 292 человека имеют задолженность по административным штрафам. ...02.12.2019 В Екатеринбурге более 3,5 тыс. человек имеют задолженность свыше 22 млн рублей за неоплаченные административные штрафы
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Екатеринбурге 3 тыс. 827 человек имеют задолженность в размере свыше 22 млн руб. за ...08.11.2019 В Екатеринбурге задолженность по административным штрафам имеют более 4,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции с 11 по 15 ноября проведут ...19.03.2019 На территории Екатеринбурга полиция проводит операцию «Должник»
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. На территории Екатеринбурга с 18 по 22 марта 2019 года полиция проводит ...26.03.2018 В Екатеринбурге полиция проводит мероприятие по выявлению граждан, не уплативших штрафы
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2018. Сотрудники УМВД России по Екатеринбургу с 26 по 30 марта 2018 года проводят ...