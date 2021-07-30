Суммарный долг жителей Екатеринбурга по административным штрафам составляет 32,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Суммарный долг жителей Екатеринбурга по административным штрафам составляет примерно 32,3 млн руб. Общее число должников — 59 тыс. 634 человека. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД в преддверии оперативно-профилактического мероприятия «Должник», которое пройдет с 26 по 30 сентября.



Полиция призывает горожан своевременно оплачивать штрафы, чтобы не оказаться привлеченными к дополнительной административной ответственности. В противном случае за это грозит наказание в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа (но минимум 1 тыс. руб.), административный арест на срок до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.



Если задолженность не будет погашена, то ее взыщут в принудительном порядке через службу судебных приставов. Наличие неоплаченных штрафов грозит запретом на выезд за территорию РФ.



«Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка. В целях оптимизации работы, оплаченную квитанцию предоставить в отдел полиции, на территории которого составлен административный протокол», — говорится в сообщении.



При потере квитанции или возникновении вопросов можно обратиться в отделение по исполнению административного законодательства отдела полиции или отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу.