В Екатеринбурге стартовала подготовка к форуму «Города России: 2030»

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Екатеринбурге стартовала подготовка к VI Общероссийскому форуму стратегического развития «Города России: 2030». Об этом рассказал глава города Алексей Орлов, подводя итоги недели.



Мероприятие пройдет 16 и 17 ноября. Его посетят главы муниципалитетов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, науки, общественности, иностранные эксперты.



«Уже сейчас ясно, что нынешний форум будет более масштабным по сравнению с предыдущими. И это одно из самых значимых мероприятий деловой жизни России. Мы закрепляем за Екатеринбургом статус ведущей в стране дискуссионной площадки, где обсуждаются вопросы межмуниципального сотрудничества», — отметил А. Орлов.