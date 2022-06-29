В УрФО обновлен исторический минимум по снятию наличных с карт

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Жители Уральского федерального округа (УрФО) в I квартале в 2021 году совершили 1,4 ...

УрБК, Челябинск, 21.10.2021. В I полугодии 2021 года жители Челябинской области рассчитались банковскими картами за ...

На Южном Урале число платежей с использованием банковских карт выросло почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2019. На 1 января 2019 года на территории Свердловской области выдано порядка 8,5 млн ...

За 2018 год в Свердловской области с использованием банковских карт совершено операций на сумму 1,3 трлн рублей

В России в 2018 году доля операций по оплате товаров и услуг в общем числе транзакций по картам составила 76%

УрБК, Москва, 18.03.2019. В России в 2018 году доля операций по оплате товаров и услуг в общем количестве транзакций по ...