В России продлили отмену весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости

В России до 1 февраля 2023 года продлена отмена весогабаритного контроля для грузового транспорта, ввозящего в страну лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Этот вид контроля проводился на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу. Отмена ограничения по весу дала возможность сократить время доставки важных грузов в страну и обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах, говорится в сообщении.
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