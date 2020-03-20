В России продлили отмену весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости

В России до 1 февраля 2023 года продлена отмена весогабаритного контроля для грузового транспорта, ввозящего в страну лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



Этот вид контроля проводился на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу. Отмена ограничения по весу дала возможность сократить время доставки важных грузов в страну и обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах, говорится в сообщении.