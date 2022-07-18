С начала 2022 года сотрудники Кольцовской таможни пресекли 573 попытки нарушения правил выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. С начала текущего года сотрудники Кольцовской таможни пресекли 573 попытки нарушения таможенных правил. При это 191 дело об административном правонарушении возбуждено в отношении путешественников, нарушивших правила вывоза валюты, что в три раза превышает показатели раскрываемости по данной статье в прошлом году, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



«Увеличение количества раскрываемости вывоза незадекларированной валюты, это результат внедрения в практику метода визуальной диагностики потенциального нарушителя — Профайлинг. После специального обучения им сейчас владеют 54% личного состава. Кроме того, 60% должностных лиц пассажирского таможенного поста, свободно разговаривают на иностранных языках. Что тоже дает положительный эффект, для выявления правонарушений», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что самой популярной валютой для вывоза остаются долл. США, чаще всего деньги вывозят в ОАЭ и Азербайджан.



Еще треть из всех выявленных нарушений приходится на долю несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС (ввоз продуктов домашнего производства без заводской упаковки).



Всего за прошедший период 2022 года международный пассажиропоток аэропорта Кольцово превысил 285 тыс. человек. Чаще всего уральцы вылетали в Турцию: с начала года туда отправилось 433 рейса. Общее количество пассажиров составило более 100 тыс. человек — 36% от общего количества. Следующими по популярности оказались Республики Узбекистан и Таджикистан, на четвертом месте — Азербайджан и ОАЭ.