С начала 2022 года сотрудники Кольцовской таможни пресекли 573 попытки нарушения правил выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. С начала текущего года сотрудники Кольцовской таможни пресекли 573 попытки нарушения таможенных правил. При это 191 дело об административном правонарушении возбуждено в отношении путешественников, нарушивших правила вывоза валюты, что в три раза превышает показатели раскрываемости по данной статье в прошлом году, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
«Увеличение количества раскрываемости вывоза незадекларированной валюты, это результат внедрения в практику метода визуальной диагностики потенциального нарушителя — Профайлинг. После специального обучения им сейчас владеют 54% личного состава. Кроме того, 60% должностных лиц пассажирского таможенного поста, свободно разговаривают на иностранных языках. Что тоже дает положительный эффект, для выявления правонарушений», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что самой популярной валютой для вывоза остаются долл. США, чаще всего деньги вывозят в ОАЭ и Азербайджан.
Еще треть из всех выявленных нарушений приходится на долю несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС (ввоз продуктов домашнего производства без заводской упаковки).
Всего за прошедший период 2022 года международный пассажиропоток аэропорта Кольцово превысил 285 тыс. человек. Чаще всего уральцы вылетали в Турцию: с начала года туда отправилось 433 рейса. Общее количество пассажиров составило более 100 тыс. человек — 36% от общего количества. Следующими по популярности оказались Республики Узбекистан и Таджикистан, на четвертом месте — Азербайджан и ОАЭ.
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. За I полугодие сотрудники Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина пресекли 138 попыток ...15.07.2022 Челябинские таможенники с начала года выявили 270 правонарушений при проверке пассажиров международных авиарейсов
УрБК, Челябинск, 15.07.2022. Таможенная служба челябинского аэропорта Баландино с начала текущего года выявила 270 ...11.04.2022 Сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку незаконного ввоза 28 тыс. евро наличными
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2022. Сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина задержали пассажира из Германии, ...10.12.2021 За 2021 год пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово достиг 1 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. За прошедший период 2021 года пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово ...17.03.2017 В аэропорту Кольцово таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Турцию почти 12 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2017. Сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку незаконного вывоза почти 12 млн руб. Об ...