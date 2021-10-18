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На тушение торфяного пожара в Свердловской области дополнительно направлено более 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. На ликвидацию торфяного пожара у деревни Большое Седельниково в Сысертском городском округе были направлены дополнительные силы и средства МЧС России. Сейчас в районе, где наблюдается тление торфа, сосредоточены 130 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

«Общая группировка, продолжающая борьбу с огнем, составляет 150 человек и 28 единиц техники, в том числе пожарный поезд Свердловской железной дороги. Продолжается мониторинг обстановки беспилотными авиационными системами. Площадь очагов активного тления составляет 35 Га на участке местности в 60 га», — говорится в сообщении Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области.

На тушение торфяного пожара в Свердловской области дополнительно направлено более 100 человек
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели подчеркивают, что угрозы жилому сектору и объектам экономики нет.

Для координации действий сил и средств на месте торфяного пожара развернут штаб пожаротушения. Контроль за обстановкой на месте круглосуточно осуществляет оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области.

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