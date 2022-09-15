Цены на бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,51%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 12 по 19 сентября 2022 года выросли на 0,51%, до 60,35 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуется по тем же ценам — 46,72 руб. и 50,36 руб. соответственно. Стоимость дизельного топлива за указанный период также не поменялась — 54,88 руб.

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