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На Южном Урале средний размер выданных в августе автокредитов составил 1,03 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.09.2022. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе 2022 года составил 1 млн 028 тыс. 467 руб. Это на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 017 тыс. 058 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 22-е место среди 30 регионов РФ. На первой строчке по размеру выданных в августе автокредитов оказалась Москва (1,78 млн руб.), на второй — Московская область (1,57 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,52 млн руб.), на четвертой — Ленинградская область (1,41 млн руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (1,3 млн руб.).

При этом наиболее заметно средний размер автокредитов за месяц вырос в Удмуртской Республике (плюс 10,2%), Татарстане (плюс 7,1%), Ленинградской (плюс 6,1%) и Тюменской (плюс 6%) областях, а также в Чувашской Республике (плюс 5,6%).

В целом по стране средний размер выданных в августе автокредитов составил 1,19 млн руб., что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем (1,19 млн руб.).

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