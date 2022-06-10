Минпромторг: Страна обеспечена стройматериалами до 2024 года

УрБК, Москва, 22.09.2022. В России хватит строительных материалов до 2024 года, и до этого срока отрасль может работать в бездефицитном режиме. Об этом заявил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн.



«Можем сказать, что с 2024 года у нас будет некоторый, даже не дефицит, а возможность для развития промышленности строительных материалов. Нам надо будет строить дополнительные мощности. В первую очередь, это будет теплоизоляция, нерудные материалы, керамическая плитка, санфаянс», — цитирует его «Прайм».



По словам замдиректора, Россия в дальнейшем намерена отказаться от зарубежного сырья с помощью импортозамещения. Например, в прошлом году удалось полностью заместить белый цемент после открытия завода в Башкортостане, напомнил он.



Р. Куприн также сообщил, что отечественные производители трудятся над переориентацией для обеспечения сырьевыми материалами: красками, пигментами, малотоннажной и среднетоннажной химией, ряд минерального сырья.



Замдиректора добавил, что производить стройматериалы во всех регионах невозможно, поэтому сырье будет перевозиться из других областей. Также он утверждает, что сейчас в России импортозависимость от стройматериалов меньше 4% и касается материалов люксового класса.