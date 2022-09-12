Дороги по осени считают

В Екатеринбурге близок к завершению сезон ремонта объектов улично-дорожной сети (УДС). В этом году работы велись на 39 участках, и большая часть уже сдана. Всего на эти цели было направлено 1,6 млрд руб. Финансирование шло из бюджетов всех уровней, включая федеральные средства, выделенные на ремонт 15 дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).



По нацпроекту было предусмотрено более 900 млн руб. Площадь обновляемых участков составила примерно 300 тыс. кв. м., а протяженность — более 17 км. Следует уточнить, что БКД подразумевает комплексный подход: вместе с проезжей частью ремонтируются тротуары и бордюры, причем с учетом требований по созданию безбарьерной среды. Площадь отремонтированных тротуаров составила 50 тыс. кв. м., а протяженность замененного бортового камня — 16 км.







К числу наиболее значимых объектов этого года можно отнести замкнувшееся движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Строительство кольца началось в 1994 году, а работы на финальном участке, связывающем Полевской тракт с Челябинским (М-5), — в 2019. Этот объект является одним из ключевых для всей Свердловской области. Работы на нем удалось завершить на два года раньше срока. Трасса имеет протяженность 11,4 км (полное кольцо — 91,3 км), в каждую сторону — по три полосы движения.



Появившаяся возможность свободно двигаться по всему ЕКАДу способствует разгрузке дорожного трафика Екатеринбурга. Теперь большегрузный и транзитный транспорт будет направляться по кольцу, не заезжая в город. Это значит, что на дорогах будет меньше машин, а объемы выхлопов от них уменьшатся. Вдобавок это поможет в развитии других инфраструктурных проектов. Например, по созданию транспортно-логистического узла, который должен стать «Сухим портом» для России.



Еще одним крупным обновленным участком стал путепровод на пересечении Луганской улицы и Объездной автодороги. Эта дорога была построена в 2002 году, а ее капитальный ремонт стал частью БКД на 2021-2022 годы. Сначала была реконструирована дорога в сторону аэропорта Кольцово, а в текущем году — в сторону города. Протяженность объекта превышает 3 км, а площадь — 30 тыс. кв. м. В план ремонта вошли замена деформационных швов, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия, ограждений и так далее.



Вторая фаза стартовала в конце марта 2022 года. Администрация Екатеринбурга взяла работы на особый контроль: на объекте установили камеры, которые вели круглосуточную трансляцию. Движение по путепроводу было запущено 1 августа, в мероприятии принял участие лично глава города Алексей Орлов. Первый съезд открыли 15 августа, а полностью работы завершатся к концу сентября. Предполагается, что путепровод прослужит еще 20 лет.



В план по ремонту дорог в этом году попали участки, где расположены знаковые культурные и спортивные объекты. Например, было отремонтировано почти 2 км улицы Куйбышева от ул. Московской до ул. Белинского, где расположены такие достопримечательности, как малая усадьба Рязановых, Свято-Троицкий кафедральный собор, первый в Екатеринбурге пятизвездочный отель «Атриум-Палас», Уральский геологический музей и другие объекты. А на улице Большакова, между Московской и 8 Марта, обновлена дорога, которая ведет к культурно-развлекательному комплексу «Уралец». В КРК проводятся домашние матчи хоккейного клуба «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также базируются два фитнес-центра с детскими группами, спортивный клуб фигурного катания «Спортивный конек» и детская юношеская школа олимпийского резерва по фехтованию.



Отдельно стоит выделить, что кроме дорог и тротуаров обновлялась также светофорная сеть. В 2022 году на эти цели было направлено более 100 млн руб. По БКД было модернизировано 27 светофорных объектов, по программе «Развитие интеллектуальной транспортной системы» — 15. У светофоров поменяли корпуса, лампы и контроллеры, а также установили безаварийную систему питания.



Эта работа продолжится и в 2023 году. Уже известно, что в Екатеринбурге на 27 участках будут установлены светофоры с новым оборудованием. Речь идет о 273 транспортных и 182 пешеходных светофорах, включая 177 устройств, имеющих бело-лунную секцию. Они будут сообщать водителям о наличии пешеходов за поворотом.



Предполагается, что новое оборудование добавит стабильности в работу операторов, а функция подсчета транспортных потоков позволит более тщательно и корректно выбирать режимы регулирования работы светофоров. Сегодня режимы тоже выбираются исходя из текущей транспортной ситуации, однако их регуляция идет практически вручную. За счет установленных камер вся информация будет собираться в электронном виде, что позволит оперативно вносить корректировки в режим работы светофорных объектов.



Добавим, что в течение года на дорогах Екатеринбурга было нанесено более 325 тыс. кв. м. разметки: 226 тыс. краской и свыше 98 тыс. — термопластиком. Вдобавок сотрудники МБУ «Центр организации движения» установили 1 тыс. 479 новых дорожных знаков и обустроили 21 остановку общественного транспорта.