Средний размер автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе 2022 года составил 1 млн 093 тыс. 301 руб. Это на 3,1% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 060 тыс. 321 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 15-е место среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных в августе автокредитов попали Москва (1,78 млн руб.), Московская область (1,57 млн руб.), Санкт-Петербург (1,52 млн руб.), Ленинградская область (1,41 млн руб.) и Краснодарский край (1,3 млн руб.).
В целом по стране средний размер выданных в августе автокредитов составил 1,19 млн руб., что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем (1,19 млн руб.).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после некоторого снижения в июне в дальнейшем средний чек выданных автокредитов стабилизировался. При этом, по его словам, сам сегмент постепенно восстанавливается, что обусловлено в первую очередь снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок.
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