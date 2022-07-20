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Челябинское УФАС России оштрафовало «ВымпелКом» на 110 тыс. рублей за sms-рассылку с нарушениями закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 22.09.2022. Челябинское УФАС России оштрафовало ПАО «ВымпелКом» за направление sms-сообщения абоненту без его согласия. Оператор обязан выплатить в федеральный бюджет 110 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Специалисты УФАС России установили, что сообщение рекламного характера было направлено абоненту от имени компании, оказывающей услуги по предоставлению в аренду ячеек и сейфов. Рекламодатель заключил договор с ПАО «ВымпелКом» на рассылку sms-рекламы с использованием сервиса «Билайн.Продвижение».

Согласно условиям договора, мобильный оператор обеспечивает рекламодателю возможность направления сообщений абонентам, подписавшим согласие на получение рекламы. При этом ответственным за наличие предварительного согласия абонентов на получение рекламных материалов является ПАО «ВымпелКом».

Мобильный оператор в ответ на запрос челябинского УФАС России сообщил, что договор, содержащий письменное согласие абонента на получение рекламной информации, утерян. Таким образом, ПАО «ВымпелКом» не смогло подтвердить наличие соглашения.

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