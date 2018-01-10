Компания «Уральские авиалинии» переходит на новую систему бронирования

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Компания «Уральские авиалинии» переходит на новую систему бронирования. В связи с этим в ближайшее время станут временно недоступны некоторые важные сервисы, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Так, с 22 сентября начнут отключать сервис онлайн-регистрации. В связи с этим специалисты компании рекомендуют пассажирам иметь при себе в аэропорту маршрут-квитанции и чеки, подтверждающие оплату дополнительных услуг, в электронном или печатном виде. Зарегистрироваться на рейсы можно будет на стойках регистрации непосредственно в аэропорту.



С 1 октября начнутся плановые технические работы по миграции, которые продлятся от 12 часов до полного окончания работ. В этот период будет отключен функционал следующих сервисов на сайте и в мобильном приложении авиакомпании: поиск и покупка авиабилетов (на сайте, в мобильном приложении, в авиакассах, в call-центре, в агентствах, с помощью агрегаторов), онлайн-регистрация, управление бронированием, расписание рейсов, онлайн-табло вылетов. Также станет недоступно использование подарочных и других сертификатов.



В прежнем режиме будут работать личный кабинет, интернет-магазин. Также будет доступна справочная информация.



Представители уральского авиаперевозчика рекомендуют пассажирам, планировавшим приобретение билетов 1-2 октября, сделать это заблаговременно или дождаться окончания технических работ.



Кроме этого, после завершения работ по миграции на сайте и в мобильном приложении временно нельзя будет использовать подарочные сертификаты и сертификаты, выданные в пандемию. Поэтому применить сертификат рекомендуется до 1 октября 2022 года.



Об окончании технических работ авиакомпания объявит дополнительно.