УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Компания «Уральские авиалинии» переходит на новую систему бронирования. В связи с этим в ближайшее время станут временно недоступны некоторые важные сервисы, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Так, с 22 сентября начнут отключать сервис онлайн-регистрации. В связи с этим специалисты компании рекомендуют пассажирам иметь при себе в аэропорту маршрут-квитанции и чеки, подтверждающие оплату дополнительных услуг, в электронном или печатном виде. Зарегистрироваться на рейсы можно будет на стойках регистрации непосредственно в аэропорту.
С 1 октября начнутся плановые технические работы по миграции, которые продлятся от 12 часов до полного окончания работ. В этот период будет отключен функционал следующих сервисов на сайте и в мобильном приложении авиакомпании: поиск и покупка авиабилетов (на сайте, в мобильном приложении, в авиакассах, в call-центре, в агентствах, с помощью агрегаторов), онлайн-регистрация, управление бронированием, расписание рейсов, онлайн-табло вылетов. Также станет недоступно использование подарочных и других сертификатов.
В прежнем режиме будут работать личный кабинет, интернет-магазин. Также будет доступна справочная информация.
Представители уральского авиаперевозчика рекомендуют пассажирам, планировавшим приобретение билетов 1-2 октября, сделать это заблаговременно или дождаться окончания технических работ.
Кроме этого, после завершения работ по миграции на сайте и в мобильном приложении временно нельзя будет использовать подарочные сертификаты и сертификаты, выданные в пандемию. Поэтому применить сертификат рекомендуется до 1 октября 2022 года.
Об окончании технических работ авиакомпания объявит дополнительно.
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