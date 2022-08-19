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В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по нескольким улицам Чкаловского района

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Чкаловском районе Екатеринбурга на нескольких улицах будет закрыто движение транспорта. Все перекрытия связаны с ремонтами коммунальных сетей или дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 26 сентября по 8 октября будет недоступна улица Мраморская, от дома № 4 до переулка Каслинского. На участке от дома № 10 до улицы Мраморской будет закрыто движение с 8 по 22 октября.

Также будет перекрыта дорога на улице Авиационной, на участке от Сурикова до Уктусской, до 30 сентября. Столярный переулок будет закрыт с 10 октября по 10 ноября.

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