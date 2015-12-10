Полный провал Интера в Лиге Чемпионов 2020/2021

Для итальянского «Интера» сезон 2020/2021 стал довольно противоречивым. С одной стороны, команда спустя долгие годы смогла стать чемпионом страны, причем сделала это в доминирующей манере. С другой же, в Лиге Чемпионов «черно-синие» полностью провалились, заняв последнее, четвертое место в группе. На такие невероятные исходы можно ставить в БК 1xBet — это безопасный букмекер.







Результат, при котором команда занимает последнюю строчку в группе всегда считается плохим. Особенно это касается грандов, которые изначально имеют отличные шансы на выход в плей-офф. Однако «Интер» не смог выйти даже на третье место, которое позволяет перейти в Лигу Европы. Именно из-за этого тот сезон в еврокубках считается крайне неудачным для клуба. Но, а на все будущие их достижения можно делать ставки на сайте безопасного букмекера 1xBet.



Розыгрыш ЛЧ стартовал с распределения в группу «В», в которую попали также следующие команды:



— «Реал» Мадрид, Испания.

— «Боруссия» Мёнхенгладбах, Германия.

— «Шахтер» Донецк, Украина.



«Интер» экспертами считался явным претендентом на выход в плей-офф, наряду с «Реалом». А вот «Боруссии» и «Шахтеру» прочили борьбу за третью строчку и попадание в Лигу Европы. Кстати, на сайте 1xbet.kz/live/football весь футбол лайф доступен и на эти еврокубки.



Провал на групповой стадии



Неудачи для «черно-синих» начались уже в первых двух матчах – против украинского и немецкого клубов. Именно у них «Интер» должен был забирать очки чтобы обеспечить себе высокое место. Однако с обеими командами удалось сыграть лишь вничью, а дальше было поражение от «Реала». В итоге, за первый круг итальянский клуб сумел набрать всего два очка, что было плохим результатом. А на будущие матчи команд можно делать лайф ставки на 1xBet, где доступен весь футбол.



Несмотря на неудачу в первом круге, в запасе оставалось еще три игры и «Интер» имел все шансы отыграться. Но уже следующие две игры были проиграны: если проигрыш «Реалу» можно было ожидать, то фиаско в игре с «Шахтером» оказалось полным провалом. Лишь в последней игре с «Боруссией» итальянская команда смогла одержать первую победу. Кстати, вы можете скачать приложение 1xBet легко и делать ставки на все матчи ЛЧ.



По результатам розыгрыша «Интер» сумел набрать всего шесть очков, которые оставили клуб на четвертой строчке в группе. «Боруссия» и «Шахтер» набрали по восемь очков и разделили между собой вторую и третью строчки. Лидером квартета же, ожидаемо, оказался «Реал». Так, довольно неожиданно, один из главных фаворитов группы полностью провалил розыгрыш и выбыл из турнира. Но а вы можете легко скачать приложение 1xBet чтобы заключать выгодные пари на матчи ЛЧ.