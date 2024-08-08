Более 80% опрошенных абонентов «МегаФона» отмечают растущую популярность монохромных снимков на смартфоны

УрБК, Москва, 09.09.2024. Порядка 84% опрошенных абонентов «МегаФона» отмечают растущую популярность монохромных снимков на смартфоны. Такие данные приводят аналитики оператора сотовой связи.



Опрос проводили параллельно с запуском смартфонов серии HONOR 200. Согласно его результатам, 70% россиян используют телефоны для создания монохромных фотографий. Больше половины респондентов считают такие изображения стильными. Однако 72% участников опроса предпочитают снимать черно-белые портреты. Около 52% используют такие кадры как аватары в социальных сетях, а 87% респондентов желают создать фото в стиле Harcourt (как у кинозвезд 1930-х годов).



Кроме того, 42% опрошенных заявило, что черно-белые кадры вызывают тоску по прошлому, 39% они напоминают о детстве. 30% участников исследования добавили, что такие снимки напоминают о семейных событиях. При этом 19% связывают черно-белые фотографии с репортажами прошедших лет.



По данным социологического исследования «МегаФона», 29% респондентов снимают монохромные фотографии на камеру с настройками по умолчанию, а 10% могли бы делать их чаще при наличии встроенных фильтров.



Из-за сильного роста технологий мобильной съемки меняются методы хранения изображений. Так, 42% опрошенных оставляют большую часть кадров в галерее телефона. 34% россиян предпочитают хранить их на ноутбуке, 16% — на переносном жестком диске. Лишь 13% доверяют ценные изображения флешкам.



«Некоторым нужен специальный режим создания черно-белых фото. В июле у нас появились смартфоны HONOR 200 и 200 Pro с тремя режимами портретной съемки, среди которых как раз есть функция создания качественных черно-белых фотографий», — сказал директор дирекции по коммерции розницы «МегаФона» Эдуард Меришавян.