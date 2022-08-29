УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:42

На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в августе составил 67,2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 21.09.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в августе составил 67 тыс. 157 руб. Это на 7,5% больше уровня предыдущего месяца (62 тыс. 491 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 16-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по размеру лимитов по кредитным картам за указанный период расположились Москва (111,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (95,9 тыс. руб.), Московская область (91,8 тыс. руб.), ХМАО (88,3 тыс. руб.) и Ленинградская область (79,6 тыс. руб.).

При этом наиболее заметно средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос в Ленинградской области (плюс 12%), Краснодарском крае (плюс 11,7%), Санкт-Петербурге (плюс 11,3%), а также в Ставропольском (плюс 11,1%) и Пермском (плюс 10,3%) краях.

В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам в августе составил 74 тыс. руб., что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (68,6 тыс. руб.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:21 Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за месяц вырос почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в августе составил 69 ...

29.08.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 1,8%

УрБК, Челябинск, 29.08.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в июле составил 63 тыс. ...

28.07.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в июне составил 63,7 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.07.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в июне составил 63 тыс. ...

01.02.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в декабре составил 69,2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 01.02.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в декабре 2021 года в Челябинской ...

28.12.2021 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в ноябре составил 65,1 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.12.2021. Средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в ноябре текущего года в Челябинской ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам23.08.2022Константин Селянин о динамике инфляции09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа
Архив новостей
Сентябрь 2022 (522)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18