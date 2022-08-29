На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в августе составил 67,2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 21.09.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в августе составил 67 тыс. 157 руб. Это на 7,5% больше уровня предыдущего месяца (62 тыс. 491 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 16-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по размеру лимитов по кредитным картам за указанный период расположились Москва (111,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (95,9 тыс. руб.), Московская область (91,8 тыс. руб.), ХМАО (88,3 тыс. руб.) и Ленинградская область (79,6 тыс. руб.).



При этом наиболее заметно средний размер лимитов по кредитным картам за месяц вырос в Ленинградской области (плюс 12%), Краснодарском крае (плюс 11,7%), Санкт-Петербурге (плюс 11,3%), а также в Ставропольском (плюс 11,1%) и Пермском (плюс 10,3%) краях.



В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам в августе составил 74 тыс. руб., что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (68,6 тыс. руб.).