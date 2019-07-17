В России с 1 октября в тестовом режиме разрешат предъявлять водительские права в электронном виде

УрБК, Москва, 21.09.2022. С 1 октября в России стартует эксперимент, по которому водительское удостоверение можно будет предъявить через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Об этом рассказал глава Госавтоинспекции России Михаил Черников во время международного форума Kazan Digital Week, сообщает «Прайм».
Нововведение будет действовать в тестовом режиме, добавил он. В настоящий момент идет разработка поправок в ПДД для закрепления документа на законодательном уровне. Также продолжается работа по обеспечению доступа к сервису по всей стране, в том числе в офлайн-режиме.
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