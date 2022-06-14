В России с 3 октября приостановят торги британским фунтом

УрБК, Москва, 21.09.2022. Московская биржа анонсировала приостановку торгов британским фунтом. Как сообщила пресс-служба торговой площадки, данное решение связано со сложностями при проведении расчетов.
«С 3 октября 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «британский фунт — российский рубль» (GBPRUB) и «британский фунт — доллар США» (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах», — говорится в сообщении.
Напомним, что в середине июня Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком. Решение коснулось валютных пар швейцарский франк — российский рубль и долл. США — швейцарский франк в биржевом и внебиржевом режимах.
«Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года», — отмечали представители Мосбиржи.
С 8 августа Московская биржа приостановила торги японской иеной. Решение также было обусловлено рисками и затруднениями при проведении расчетов.
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