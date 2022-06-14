УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:04

В России с 3 октября приостановят торги британским фунтом

УрБК, Москва, 21.09.2022. Московская биржа анонсировала приостановку торгов британским фунтом. Как сообщила пресс-служба торговой площадки, данное решение связано со сложностями при проведении расчетов.

«С 3 октября 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «британский фунт — российский рубль» (GBPRUB) и «британский фунт — доллар США» (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах», — говорится в сообщении.

Напомним, что в середине июня Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком. Решение коснулось валютных пар швейцарский франк — российский рубль и долл. США — швейцарский франк в биржевом и внебиржевом режимах.

«Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года», — отмечали представители Мосбиржи.

С 8 августа Московская биржа приостановила торги японской иеной. Решение также было обусловлено рисками и затруднениями при проведении расчетов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.06.2022 На Мосбирже приостановили торги швейцарским франком

На Московской бирже с сегодняшнего дня приостанавливаются торги швейцарским франком. Решение коснулось валютных пар ...

14.06.2022 На Мосбирже приостановили торги швейцарским франком

УрБК, Москва, 14.06.2022. На Московской бирже с сегодняшнего дня приостанавливаются торги швейцарским франком. Решение ...

21.08.2017 Московская биржа приостановила торги валютной парой гривна — рубль

УрБК, Москва, 21.08.2017. С 21 августа Московская биржа приостановила торги валютной парой гривна — рубль. Об этом ...

21.09.2015 Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

УрБК, Москва, 21.09.2015. Московская биржа сегодня в 10.45 по московскому времени приостановила торги на срочном рынке. ...

08.09.2015 Московская биржа временно приостановила торги

УрБК, Москва, 08.09.2015. Московская биржа временно приостановила торги, ее сайт на данный момент также недоступен. Об ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (493)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18