Представители банковского сектора разошлись во мнении об отмене комиссии за переводы себе в другой банк

УрБК, Москва, 20.09.2022. В Госдуме в первом чтении планируется рассмотреть законопроект, который запретит брать комиссию с физлиц за перевод денег между своими счетами в разных банках, если сумма не превышает 1,4 млн руб. в месяц. Авторы законопроекта считают, что эта мера не даст финансовым организациям создать заградительные условия для перемещения клиентами своих средств. Переводы будут доступны любыми способами: СБП, с карты на карту, со счета на счет, сообщает «Коммерсантъ».



В банке «Тинькофф» считают, что нововведение способствует развитию конкуренции, а клиенты смогут свободно управлять своими средствами. Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева отмечает, что физлица хотят свободно перемещать свои деньги между банками, поскольку один может быть ему интересен как зарплатный, другой — своей программой лояльности, а третий — высокой депозитной ставкой.



Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Госдуму с просьбой отклонить законопроект. Там считают, что нововведение лишит кредитные организации законной прибыли от коммерческой операции по переводу средств. Перевод станет бесплатным для клиента, но банк все еще должен будет платить ЦБ. Плюс у участников рынка вырастут издержки на модернизацию программного обеспечения, увеличится нагрузка по защите информации и предотвращению операций без согласия клиента.



Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что при отмене комиссии нужно выработать меры компенсации возникающих дополнительных затрат банков. Также он считает, что в случае принятия закона упущенную прибыль в большей степени ощутят на себе крупные банки, а издержки на модернизацию системы наиболее ощутимыми окажутся для мелких и средних кредитных организаций.