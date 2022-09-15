Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 217 человек

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 670 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 19 сентября число безработных составляло 19 тыс. 887 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 217 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,93%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,49.