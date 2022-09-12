ЦБ: Жители Урала в июле-августе придерживались сберегательной модели поведения

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Жители уральских регионов в июле-августе придерживались сберегательной модели экономического поведения. Это тормозило восстановление экономической активности, говорится в докладе Банка России «Региональная экономика».
Согласно документу, в текущей ситуации многие уральцы приняли решение сократить свои траты.
«В июле-августе потребительские расходы в регионах Урала, по данным оперативных индикаторов, оставались ниже прошлогодних уровней — в частности, на связь, развлечения, автоуслуги и товары для ремонта. Вместе с этим в августе снизились годовые темпы роста расходов на железнодорожные и авиабилеты», — отмечают авторы доклада.
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