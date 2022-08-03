В России наблюдается рост деловой активности малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 20.09.2022. В августе индекс RSBI вырос с 51,1 до 53 пунктов, что означает восстановление деловой активности в сфере малого и среднего бизнеса. Этот показатель сравнялся с январским результатом (53,1 пункта), сообщает «Коммерсантъ».
Вместе с индексом выросли и другие замеряемые показатели — выручка, инвестиционная и кадровая эффективность, доступность кредитования. Предприниматели реже говорили об уменьшении выручки (48% в июле, 42% в августе) и чаще о ее росте (14% в июле, 18% в августе). Число малых и средних предприятий (МСП) с одобренным кредитом выросло с 12 до 14%. В итоге инвестиционная активность МСП выросла с 57,7 до 60,6 пункта.
Доля наращивающих инвестиции предпринимателей составила 23% (в июле — 20%), сокративших — 7% (в июле — 10%). Вдобавок в августе они стали чаще нанимать новых сотрудников (13% против 10%) и реже сокращать (18% против 16%).
Следует уточнить, что инвестиционная активность малого и среднего предпринимательства растет на фоне замедления инвестиций крупного бизнеса.
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