В России наблюдается рост деловой активности малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 20.09.2022. В августе индекс RSBI вырос с 51,1 до 53 пунктов, что означает восстановление деловой активности в сфере малого и среднего бизнеса. Этот показатель сравнялся с январским результатом (53,1 пункта), сообщает «Коммерсантъ».



Вместе с индексом выросли и другие замеряемые показатели — выручка, инвестиционная и кадровая эффективность, доступность кредитования. Предприниматели реже говорили об уменьшении выручки (48% в июле, 42% в августе) и чаще о ее росте (14% в июле, 18% в августе). Число малых и средних предприятий (МСП) с одобренным кредитом выросло с 12 до 14%. В итоге инвестиционная активность МСП выросла с 57,7 до 60,6 пункта.



Доля наращивающих инвестиции предпринимателей составила 23% (в июле — 20%), сокративших — 7% (в июле — 10%). Вдобавок в августе они стали чаще нанимать новых сотрудников (13% против 10%) и реже сокращать (18% против 16%).



Следует уточнить, что инвестиционная активность малого и среднего предпринимательства растет на фоне замедления инвестиций крупного бизнеса.