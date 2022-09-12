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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 43%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября зарегистрировано 51 тыс. 224 случая ОРВИ, что на 50,7% выше среднего многолетнего уровня и на 42,9% — показателя прошлой недели.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 21 тыс. 639 случаев заболевания ОРВИ, что на 28,1% выше среднего многолетнего уровня и на 27,9% — показателя прошлой недели.

Отмечается, что в структуре заболеваемости 57% составляют дети (при среднемноголетнем показателе 72%).

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