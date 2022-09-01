ММК-Информсервис организовал стажировку преподавателей Многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. И. Носова

УрБК, Магнитогорск, 19.09.2022. Преподаватели Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г. И. Носова прошли стажировку в рамках федерального проекта «Профессионалитет» у специалистов ООО «ММК-Информсервис». Педагогам по информационным технологиям рассказали о деятельности компании, проектах и современных технологиях, которые применяют в своей работе сотрудники, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Руководители отделов и центров компетенций рассказали преподавателям о структуре компании, об основных направлениях ее деятельности, таких как обеспечение в круглосуточном режиме бесперебойной работы автоматизированных систем производственных комплексов на металлургическом комбинате, об услугах «1С» для эффективного бизнеса, о внедрении системы электронного документооборота «Атач», роботизированной автоматизации процессов (RPA) и других.
Одно из основных направлений сотрудничества ММК-Информсервис и Магнитогорского государственного технического университета — это производственная практика для студентов высшей школы. Директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов отметил, что изменения в IT-сфере происходят очень быстро, компания развивается, и ей нужны молодые специалисты.
«Когда образовательные учреждения и предприятия выстраивают взаимовыгодное партнерство, то в выигрыше оказывается в первую очередь молодежь, мечтающая обрести востребованную профессию. Мы готовы рассмотреть возможность, чтобы студенты Многопрофильного колледжа смогли проходить у нас практику и стажировки», — сказал Вадим Феоктистов.
Прошедшие стажировку преподаватели колледжа пообещали направить в компанию студентов, которые оправдают надежды ММК-Информсервис.
Напомним, что на базе Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г. И. Носова в рамках федерального проекта «Профессионалитет» открыт центр подготовки кадров для высокотехнологичных производств в области металлургии и металлургического машиностроения «Время компетенций и профессионализма». Партнерами программы стали ПАО «ММК», ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», ООО «МРК», ООО «ОСК».
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