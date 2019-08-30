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В России ужесточат регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

УрБК, Москва, 19.09.2022. В России с 1 декабря ужесточается регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом. Нововведение будет касаться приобретения жилья в новостройках, сообщается на сайте Банка России.

«Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом», — говорится в сообщении.

Регулятор объясняет это решением тем, что с 1 марта были отменены все надбавки по кредитам на ДДУ. В то же время по ипотеке на приобретение готового жилья со стартовым взносом ниже 10% оставалась «ограничительная» макропруденциальная надбавка в размере 2,0.

Во II квартале 2022 года банки почти не давали кредиты на ДДУ со взносом до 10%. Вместе с тем в последние месяцы строительные компании стали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. Но исторические данные банков свидетельствуют о том, что клиенты, которые обращаются за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска.

«Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе», — считают в Банке России.

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