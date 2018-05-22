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Вчера, 15:43

Российские госорганы получат полномочия по контролю за соблюдением контрсанкций с июля 2023 года

УрБК, Москва, 19.09.2022. Федеральная таможенная служба (ФТС), Федеральная налоговая служба (ФНС) и Банк России с июля 2023 года получат надзорные полномочия за соблюдением контрсанкций. ЦБ будет контролировать работу банков и других финансовых организаций, ФНС и ФТС — операции физических и юридических лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий пакет законопроектов.

Также ФТС и ФНС смогут делегировать свои полномочия региональным и территориальным отделениям. Все три ведомства должны будут наладить взаимный обмен документами и информацией.

Меры ответственности за несоблюдение контрсанкций оформлены в виде отдельного законопроекта о правке КоАП. По нему граждане и юрлица могут быть оштрафованы на 20-40% от суммы незаконной операции, но для должностных лиц эта сумма не должна превышать 30 тыс. руб. Если денежное выражение отсутствует, то для граждан штраф составит 1-1,5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 2-3 тыс. руб., для юрлиц — 20-30 тыс. руб.

Уточним, что закон о контрсанкциях предусматривает особый порядок проведения гражданами и бизнесом сделок с лицами из «недружественных» стран, а также выплат дивидендов и валютного контроля. Уточнения содержатся в указах президента РФ, документах Банка России, отдельных ведомств и других специальных актах. Но механизм контроля за выполнением новых требований в специальных актах не описан.

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