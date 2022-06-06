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Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист премии 100+ Awards

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.

Как сообщает пресс-служба застройщика, в номинации «Лучшее архитектурное решение — жилое здание» на победу претендуют жилые комплексы «Квартал энтузиастов» и NOVA Park.

ЖК «Квартал энтузиастов» строится в микрорайоне Эльмаш, в периметре улиц Даниловская — Краснофлотцев — Ползунова — Замятина. Вокруг новостроек, которые возводятся на месте ветхого жилого фонда, уже есть полноценная инфраструктура состоявшегося района, рядом с новым комплексом много детских садов, школ, спортивный центр. Застройку дополняет многоуровневый надземный паркинг со встроенными коммерческими помещениями. В жилом квартале предусмотрены закрытые дворы без машин с комфортными и уютными площадками для отдыха детей и досуга взрослых, проведено многоуровневое озеленение приватной территории двора.

Многофункциональный ЖК NOVA Park возводится в микрорайоне Широкая Речка и объединяет четыре жилых квартала, связанных зеленым пешеходным бульваром. Для удобства и общения жителей открыт соседский центр — пространство для совместных праздников, проведения мастер-классов и других объединяющих и развивающих мероприятий. В периметре жилого комплекса предусмотрена торгово-развлекательная зона с наземными многоуровневыми паркингами. ЖК NOVA Park — обладатель диплома Союза архитекторов России в конкурсе проектов на международном архитектурном фестивале «Зодчество 2020» (номинация «Многоквартирные жилые здания»).

Помимо этого, в номинации «Лучшая инновационная разработка — технологии» среди финалистов оказался ЖК «Свобода Residence», многофункциональный комплекс бизнес-класса, где впервые в Екатеринбурге реализована система безопасности на основе нейросетей и бесконтактный доступ для резидентов по BLE-меткам. На конкурс проект заявлен компанией «Атомстройкомплекс» в партнерстве с уральским поставщиком систем видеонаблюдения «Недремлющее око». Флагманский объект девелопера находится в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана.

Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист премии 100+ Awards
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Уточняется, что из 196 заявок экспертный совет выбрал 73. Итоги второй всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards озвучат на IХ Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, который пройдет в «Екатеринбург-Экспо» с 18 по 21 октября 2022 года.

Отметим, что в июне этого года ЖК NOVA Park «Атомстройкомплекса» удостоился федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся объект комфорт-класса в УрФО». В прошлом году эту же премию вручили другому жилому комплексу компании — «Свобода Residence». Он одержал победу в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов».

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