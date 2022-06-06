Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист премии 100+ Awards

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Жилые комплексы компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.
Как сообщает пресс-служба застройщика, в номинации «Лучшее архитектурное решение — жилое здание» на победу претендуют жилые комплексы «Квартал энтузиастов» и NOVA Park.
ЖК «Квартал энтузиастов» строится в микрорайоне Эльмаш, в периметре улиц Даниловская — Краснофлотцев — Ползунова — Замятина. Вокруг новостроек, которые возводятся на месте ветхого жилого фонда, уже есть полноценная инфраструктура состоявшегося района, рядом с новым комплексом много детских садов, школ, спортивный центр. Застройку дополняет многоуровневый надземный паркинг со встроенными коммерческими помещениями. В жилом квартале предусмотрены закрытые дворы без машин с комфортными и уютными площадками для отдыха детей и досуга взрослых, проведено многоуровневое озеленение приватной территории двора.
Многофункциональный ЖК NOVA Park возводится в микрорайоне Широкая Речка и объединяет четыре жилых квартала, связанных зеленым пешеходным бульваром. Для удобства и общения жителей открыт соседский центр — пространство для совместных праздников, проведения мастер-классов и других объединяющих и развивающих мероприятий. В периметре жилого комплекса предусмотрена торгово-развлекательная зона с наземными многоуровневыми паркингами. ЖК NOVA Park — обладатель диплома Союза архитекторов России в конкурсе проектов на международном архитектурном фестивале «Зодчество 2020» (номинация «Многоквартирные жилые здания»).
Помимо этого, в номинации «Лучшая инновационная разработка — технологии» среди финалистов оказался ЖК «Свобода Residence», многофункциональный комплекс бизнес-класса, где впервые в Екатеринбурге реализована система безопасности на основе нейросетей и бесконтактный доступ для резидентов по BLE-меткам. На конкурс проект заявлен компанией «Атомстройкомплекс» в партнерстве с уральским поставщиком систем видеонаблюдения «Недремлющее око». Флагманский объект девелопера находится в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Уточняется, что из 196 заявок экспертный совет выбрал 73. Итоги второй всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards озвучат на IХ Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, который пройдет в «Екатеринбург-Экспо» с 18 по 21 октября 2022 года.
Отметим, что в июне этого года ЖК NOVA Park «Атомстройкомплекса» удостоился федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся объект комфорт-класса в УрФО». В прошлом году эту же премию вручили другому жилому комплексу компании — «Свобода Residence». Он одержал победу в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов».
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. В Сочи прошла 14-я церемония награждения победителей федеральной премии Urban Awards. ...25.06.2021 Проект «Атомстройкомплекса» «Свобода Residence» в Екатеринбурге стал победителем премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Один из флагманских проектов компании «Атомстройкомплекс» — «Свобода Residence» — стал ...27.05.2021 Три жилых комплекса «Атомстройкомплекса» претендуют на получение федеральной премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Три жилых комплекса «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге стали номинантами федеральной ...01.09.2020 В Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому комплексу NOVA Park
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. С 20 сентября в Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому ...06.08.2020 Жилищный проект «Атомстройкомплекса» стал финалистом федеральной премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. Жилищный проект корпорации «Атомстройкомплекс» претендует на звание «Лучший строящийся ...