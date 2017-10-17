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Вчера, 12:56

Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Екатеринбурге сегодня состоялась инаугурация избранного главы региона. В должность губернатора Свердловской области вступил Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Знак губернатора региона Евгению Куйвашеву передала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Свердловский губернатор поблагодарил жителей области за поддержку, оказанную ему в ходе выборов.

«Хочу заверить вас, что все наказы избирателей, все проблемы, с которыми ко мне обращались люди, не останутся без внимания. Будут учтены и конструктивные предложения моих оппонентов, высказанные в ходе предвыборных баталий. Огромную помощь и поддержку нашему региону оказывает Президент России Владимир Владимирович Путин и федеральное правительство. Благодаря этой поддержке реализуются крупнейшие проекты, выводящие наш регион на новый качественный уровень. Это завершение обхода Екатеринбурга и высокоскоростная трасса Москва — Казань — Екатеринбург», — сказал Евгений Куйвашев.

Он также пообещал, что в области будут планомерно реализовываться планы по развитию промышленности и сельского хозяйства, улучшению работы здравоохранения, реализации жилищных программ и повышению благосостояния граждан.

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