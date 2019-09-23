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Сегодня, 15:00

В Свердловской области 61% социальных объектов подключен к теплу

По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области подача отопления идет в 81 муниципалитете. Теплом уже обеспечено 37% жилого фонда и 61% социальных объектов, сообщает департамент информационной политики региона.

«Подключение потребителей к теплу идет по графику. Запущена 1 тыс. 021 котельная из 1 тыс. 500. По области отапливается 3 тыс. 560 объектов социальной сферы, в том числе 710 школ, 1 тыс. 108 детских садов, 666 медицинских учреждений, 650 учреждений культуры, 106 интернатов, 410 прочих учреждений социальной сферы», — рассказал глава областного минЖКХ Николай Смирнов.

Все объекты должны быть подключены к теплу к 1 октября. Ранее министр заявлял о 100% готовности Среднего Урала к отопительному сезону.

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