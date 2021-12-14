В Екатеринбурге на две недели изменится схема движения автобусного маршрута № 56

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. В Екатеринбурге с 15 сентября изменили схему движения автобусного маршрута № 56 «Птицефабрика — поселок 7 Ключей».



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, до 30 сентября по направлению к поселку 7 Ключей автобус будет двигаться в объезд по ул. Варшавской — Сибирскому тракту — Восточной — проспекту Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — проспекту Космонавтов — переулку Мельковскому — Завокзальной — Артинской — Армавирской — Летчиков — Пехотинцев — Бебеля — Таватуйской — Надеждинской — Дублеру Технической — Коуровской — Таватуйской — Билимбаевской — Ангарской — Технической — Белякова — Уткинской.



Кроме того, временно отменяются остановки «Космонавтов», «Хладокомбинат Норд», «Автоколонна» и вводятся остановки «1-й километр», «Техучилище», «Космонавтов» на улице Артинская, «Артинская» — по направлению к 7 Ключам.



Отмечается, что изменения в схеме движения автобуса связаны с работами по восстановлению нарушенных элементов благоустройства в Мельковском переулке.