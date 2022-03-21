В Свердловской области вновь заработали пункты вакцинации в торговых центрах

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. С 16 сентября в торговых центрах Свердловской области вновь начинают работать пункты вакцинации. Там можно сделать прививку от COVID-19, гриппа, дифтерии и гепатита В, сообщает департамент информационной политики региона.



«Пандемию COVID-19 никто не отменял. И, конечно, основной задачей медицинских работников остается вакцинация населения против данного заболевания. Особенно актуальным стал этот вопрос в последние недели, когда заболеваемость заметно увеличилась. А уровень первичной вакцинации взрослого населения Свердловской области составил 70%. Не стоит отказываться и от прививки против гриппа — на 15 сентября по области против этого заболевания привито 344 тысячи жителей, вакцины достаточно», — прокомментировал главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.



Сделать прививку можно без предварительной записи. С графиком работы пунктов можно ознакомиться на сайте правительства региона.



С собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Если прививка делается не от коронавируса — то еще и прививочный сертификат.



Добавим, что, по данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, сейчас ежедневно от COVID-19 прививаются 4 тыс. 800 свердловчан. В конце ноября 2021 года этот показатель составлял 18 тыс.



Напомним, что вчера в Свердловской области было зарегистрировано 1 тыс. 469 новых случаев заражения коронавирусом.