Задолженность перед свердловскими ресурсоснабжающими организациями составляет 20,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. В январе-июне 2022 года жители Свердловской области, имеющие прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО), заплатили за предоставленные коммунальные услуги 22,1 млрд руб. (101,9% от предъявленных к оплате сумм), сообщает Свердловскстат.



Исполнители коммунальных услуг перечислили РСО 19,4 млрд руб. (102,8%).



«На конец июня 2022 года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг, с учетом задолженности за предыдущие периоды, сформировалась на уровне 20,5 млрд руб. (в том числе безнадежная задолженность — 0,9 млрд руб.)», — говорится в сообщении.