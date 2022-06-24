Задолженность перед свердловскими ресурсоснабжающими организациями составляет 20,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. В январе-июне 2022 года жители Свердловской области, имеющие прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО), заплатили за предоставленные коммунальные услуги 22,1 млрд руб. (101,9% от предъявленных к оплате сумм), сообщает Свердловскстат.
Исполнители коммунальных услуг перечислили РСО 19,4 млрд руб. (102,8%).
«На конец июня 2022 года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг, с учетом задолженности за предыдущие периоды, сформировалась на уровне 20,5 млрд руб. (в том числе безнадежная задолженность — 0,9 млрд руб.)», — говорится в сообщении.
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