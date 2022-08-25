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В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 19,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. В Свердловской области в августе 2022 года было выдано 46 тыс. 642 новые кредитные карты. Это на 19,5% больше показателя предыдущего месяца этого года (39 тыс. 035 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (97,5 тыс. ед.), Московская область (71,8 тыс. ед.), Краснодарский край (50,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (50,3 тыс. ед.), а также Башкортостан (46,9 тыс. ед.).

При этом сильнее всего за месяц выросло число выданных кредитных карт в Башкортостане (плюс 21,9%), Пермском крае (плюс 20,9%), Татарстане (плюс 20,2%), а также в Самарской (плюс 19,8%) и Нижегородской (плюс 19,8%) областях.

В целом по стране в августе текущего года было выдано 1,35 млн кредитных карт. Это на 17,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле — 1,15 млн ед.).

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