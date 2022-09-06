Россияне в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка приобрели туры на 14,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.09.2022. В течение осеннего этапа программы туристического кешбэка (с 25 августа по 10 сентября) россияне приобрели туры на 14,3 млрд руб. Сумма возврата составила немногим более 2,7 млрд руб., то есть были использованы почти все выделенные на этот этап средства. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой.



Программой воспользовались 600 тыс. человек, что стало рекордом. В сентябре самыми популярными оказались круизы, а в последующие месяцы туристы чаще предпочитали санатории, семейные отели с бассейнами и городской туризм. Также шли бронирования на горнолыжные курорты. Здесь лидерами стали Красная Поляна и Шерегеш.



В целом по стране, помимо традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье.