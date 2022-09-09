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Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по 12 сентября 2022 года не изменились и составили 60,05 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуется по тем же ценам — 46,72 руб. и 50,36 руб. соответственно.

Стоимость дизельного топлива за указанный период также не поменялась — 54,88 руб.

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