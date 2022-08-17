На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц вырос на 3,3%

УрБК, Челябинск, 14.09.2022. Средний размер выданных в августе 2022 года потребительских кредитов в Челябинской области составил 226 тыс. 484 руб., что на 3,3% больше показателя предыдущего месяца этого года (219 тыс. 218 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 22-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах списка по размеру выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (508,8 тыс. руб.), Московская область (387,9 тыс. руб.), ХМАО (385,9 тыс. руб.), Санкт-Петербург (366,5 тыс. руб.) и Республика Саха (Якутия) (290,7 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер выданных в августе 2022 года потребительских кредитов составил 269,3 тыс. руб., что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем (260 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после серьезного падения в марте-апреле этого года средний чек потребкредита не только восстановился до прошлогодних уровней и уровня начала года, но и превысил их. Это произошло на фоне значительного роста выдачи в апреле-августе, что обусловлено в первую очередь снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим уменьшением стоимости заемных средств.